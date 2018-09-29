Глава МИД Австрии выступила на ГА ООН на четырех языках и раскритиковала дипломатию

ООН, 29 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль произнесла свою речь на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на четырех иностранных языках. Глава австрийского внешнеполитического ведомства выступила на арабском, французском, испанском и английском языках, а также раскритиковала современную дипломатическую работу.

"К сожалению, мы, дипломаты, часто не можем сделать так, чтобы голоса тех, кто живет в страданиях, были услышаны. Наша дипломатическая работа очень часто связана с красивыми заявлениями, а не с конкретными действиями. Я бы даже осмелилась сказать, что мы получаем удовольствие в "диалоге глухих", поскольку мы лишь зачитываем свои заранее подготовленные заявления. Подобное состояние духа приводит к потере чувства реальности, и мы потеряли суть того, что такое обмен мнениями", - отметила Кнайсль.

В качестве примера глава МИД Австрии упомянула, что международное сообщество использует сегодня мантры, когда говорит о Сирии и Йемене. "Мы бросаемся такими словами, как восстановление, стабилизация, конституция и многими другими. Однако перед лицом всего этого население и дети пытаются выжить. Они нуждаются в хлебе, питьевой воде, электричестве и минимальной безопасности", - добавила Кнайсль.

"Именно поэтому, помимо этих красивых фраз, Австрия хотела бы внести вклад, как это сделали другие страны, в финансирование разминирования сирийской территории, - сказала министр. - И что касается Йемена, то Австрия готова расширить там свою гуманитарную деятельность". Кроме того, Кнайсль возмутилась, что современные политики вместо действий на местах, предпочитают выступать в удобных залах.

Карин Кнайсль выросла в Аммане, где ее отец работал пилотом в иорданской авиакомпании. Она дипломированный юрист и арабист, хорошо разбирается в ближневосточной проблематике и американской политике в этом регионе, работала обозревателем во многих европейских изданиях. С 1990 года поступила на дипломатическую службу в МИД Австрии и работала в Париже и Мадриде, а в 1998 году ушла со службы и позднее в своих книгах критиковала отсутствие глубокого анализа в дипломатии. В 2017 году она заняла пост министра иностранных дел.