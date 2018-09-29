Пакистан призывает ООН создать комиссию по правам человека в Кашмире

ООН, 29 сентября. /ТАСС/. Пакистан призывает страны ООН к созданию комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Кашмире. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши, выступая с трибуны 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Пакистан приветствует недавно выпущенный доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации в Кашмире, который подробно описывает факты нарушения прав человека в оккупированном Индией Кашмире, - сказал Куреши, - Пакистан одобряет доклад и призывает к скорейшему формированию комиссии под эгидой ООН, которая должна провести расследование и установить виновных. Мы приветствуем посещение Джаммы и Кашмира этой комиссией и надеемся, что Индия поступит так же".
Опубликованный в июне 49-страничный доклад - первый документ подобного рода по Кашмиру, подготовленный УВКПЧ. Как указывает пресс-служба управления, УВКПЧ, несмотря на многочисленные просьбы, обращенные к Индии и Пакистану, не получило доступа в Кашмир, и доклад был подготовлен на основе "удаленного мониторинга".
УВКПЧ высказалось за расследование нарушений прав человека в Кашмире и привлечение виновных к ответственности, в то время как индийская сторона отвергла доклад, считая его "ошибочным и предвзятым".
Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. Из-за Кашмира начались две из трех индо-пакистанских войн. На данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет Линия контроля, в индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны, Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан традиционно отвергает эти обвинения.