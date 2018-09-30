СМИ: одного из командиров "Талибана" убили на востоке Афганистана

ТАСС, 30 сентября. Один из командиров радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Кари Манаф уничтожен в восточной афганской провинции Парван. Об этом сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа" со ссылкой на официального представителя губернатора провинции Вахида Шахкара.
Согласно его данным, уничтоженный боевик являлся теневым губернатором для стратегически важного района Саланг в провинции. Кроме того, по информации агентства, вместе с Манафом были ликвидированы еще два боевика.
Как отмечает агентство, основная автомагистраль, соединяющая афганскую столицу Кабул с восемью северными провинциями, проходит через Саланг, поэтому ликвидация Кари Манафа может стать серьезным ударом для боевиков "Талибана".
В последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях Логар, Нангархар и Гильменд, а также на севере республики - в Кундузе, Джаузджане и Парване. При этом все чаще полевые командиры и боевики движения "Талибан" присягают на верность террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, также запрещена в РФ).