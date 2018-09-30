СМИ: встреча глав МИД Южной Кореи и КНДР на полях Генассамблеи ООН не состоялась

ТАСС, 30 сентября. Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва покинула Нью-Йорк, где принимала участие в мероприятиях 73-й сессии Генассамблеи ООН, не встретившись со своим коллегой из КНДР Ли Ён Хо. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap .

По его данным, глава МИД КНДР отклонил предложение Кан Гён Хва встретиться на полях Генассамблеи, которое она сделала во время межкорейского саммита, прошедшего с 18 по 20 сентября в Пхеньяне. Как указывает агентство, это может быть связано с нежеланием КНДР обсуждать вопрос денуклеаризации на уровне министров.

Однако Кан выразила надежду, что переговоры по поводу ядерного разоружения КНДР продолжатся, отметив свою удовлетворенность встречей глав США и КНДР. "Все это, я думаю, станет хорошей основой для будущих переговоров по вопросу денуклеаризации полуострова", - отметила она.

12 июня 2018 года в Сингапуре прошла первая в истории встреча лидеров США и КНДР. По ее итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

В декабре 2017 года СБ ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств.