США приветствуют результаты референдума в Македонии

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствуют результаты голосования на референдуме в Македонии о государственном наименовании республики и членстве страны в НАТО и ЕС, а также считают, что она займет свое законное место в обоих формированиях. Соответствующее заявление распространила в воскресенье руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Соединенные Штаты решительно поддерживают соглашение [между Грецией и Македонией], которое позволит Македонии занять законное место в НАТО и в ЕС, а также сделать вклад в региональную стабильность, безопасность и процветание", - говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве США также отметили, что "по мере того, как македонский парламент начинает рассматривать вопрос о внесении изменений в конституцию", Вашингтон призывает "лидеров [страны] отбросить в сторону партийные разногласия и использовать данную историческую возможность, чтобы гарантировать светлое будущее своей стране в качестве полноценного члена западных институтов".

По предварительным данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), уровень явки после подсчета 85,71% бюллетеней составил 36,11%. За межправительственный договор с Грецией высказались 91,25% от общего числа проголосовавших, против - 5,82%. В соответствии с македонским законодательством для признания референдума успешным необходимо, чтобы проголосовали более половины от общего числа избирателей, которое составляет более 1,8 млн человек.

Референдум был призван помочь в урегулировании 27-летнего спора между Афинами и Скопье по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием области на севере Греции. Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Оно предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". Данный договор должен решить не только многолетний спор о названии страны, но и открыть путь вступления Македонии в НАТО и ЕС, которое сейчас блокирует только Греция.