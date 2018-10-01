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Президент Сербии прибыл в Россию

Встреча Александара Вучича с Владимиром Путиным запланирована на 2 октября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич прибыл в Россию, где 2 октября планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом ТАСС сообщили в посольстве Сербии в Москве.

"Президент Вучич уже находится в Москве, во вторник он намерен встретиться с главой российского государства. Сегодня у Вучича запланирована частная программа", - отметили в диппредставительстве.

Ранее Вучич сообщил, что на встрече Путиным намерен обсудить ситуацию в Косово и Метохии и попросить его поддержки.

29 сентября несколько десятков косовких спецназовцев въехали на территорию населенного сербами севера Косова, что запрещено международными договорами. Спецназ занял позиции вокруг водохранилища Газиводе, взял под контроль ГЭС "Газиводе", а также вторгся в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток. В этой связи президент Сербии перевел в полную боевую готовность вооруженные силы страны и спецназ полиции, а также выразил протест генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияСербияВучич, Александар
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