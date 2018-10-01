Сеул потребовал от Токио отказаться от использования имперского флага на морском параде

СЕУЛ, 1 октября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Сеул потребовал от Токио отказаться от использования во время предстоящего международного военно-морского парада в Южной Корее от использования военного флага "Восходящего солнца" с расходящимися лучами. Как сообщает в понедельник телеканал KBS, минобороны вновь намерено потребовать от Японии не поднимать на участвующих в мероприятии кораблях сил самообороны данный стяг.
Международный смотр флота будет проходить с 10 по 14 октября у южного острова Чеджудо. Однако подготовку к нему омрачает тот факт, что до сих пор не улажен вопрос о намерении Японии использовать в ходе мероприятия флаг "Восходящего солнца". С 1870 года он являлся официальным флагом Японии. Однако ввиду того, что в период Второй мировой войны этот стяг использовался японскими войсками во время завоевания и оккупации стран Юго-Восточной Азии, Кореи и Китая, он воспринимается как символ японского милитаризма и империализма, а его использование считается оскорбительным.
Минобороны вновь напомнило о требованиях к странам-участницам морского парада иметь на борту кораблей только свои государственные флаги и флаг Республики Корея. Ведомство высказало уверенность в том, что японская сторона "с пониманием отнесется" к этому. Южнокорейский МИД также передал японской стороне призыв "учитывать чувства южнокорейского народа".
Ранее, 28 сентября, министр обороны Японии Ицунори Онодэра отверг предложение Сеула отказаться от подъема флага "Восходящего солнца" в ходе мероприятия. По его словам, по японским законам и международным конвенциям военные корабли обязаны демонстрировать свой флаг. "Поэтому мы его будем обязательно поднимать", - сказал министр.
Японские ВМС используют флаг с изображением на белом фоне алого солнечного диска с расходящимися лучами. До поражения во Второй мировой войне такой же дизайн имели знамена императорской армии, которая вела захватнические операции на обширных территориях Азии.
В Южной Корее нарастает движение против появления в водах страны японских кораблей с нежелательным флагом, что, по мнению агентства, может привести к открытому проявлению недовольства.