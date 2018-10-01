СМИ: правительство ФРГ считает, что в Идлибе находятся свыше 10 тыс. террористов

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Правительство ФРГ располагает данными о том, что в сирийской провинции Идлиб находятся свыше 10 тыс. боевиков различных террористических группировок. Об этом в понедельник сообщило агентство DPA со ссылкой на конфиденциальный документ кабмина.

По оценке германского правительства, самой многочисленной террористической группировкой в Идлибе является запрещенная в РФ "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра"). В провинции находятся около 8 тыс. ее боевиков.

Еще более 2,5 тыс. террористов являются членами других группировок. В то же время относительно числа сторонников запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ) у кабмина ФРГ нет достойных доверия сведений, отметило агентство. Скорее всего, в Идлибе сейчас не более 300 боевиков ИГ, считают в Берлине.

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие.