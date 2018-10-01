Минобороны Испании не комментирует наказание пилота, запустившего ракету в небе Эстонии

МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Министерство обороны Испании не стало комментировать меру наказания в отношении пилота истребителя Eurofighter, который по ошибке запустил ракету в небе над Эстонией. Об этом корреспонденту ТАСС заявили в понедельник в испанском ведомстве.

Ранее газета El Pais сообщила, что ВВС Испании применили минимальную меру наказания в отношении летчика, находившегося за штурвалом самолета. Речь идет о дисциплинарном проступке, который карается штрафом или 14 днями ареста. Было установлено, что пилот допустил халатность, однако инцидент не повлек за собой никакого ущерба.

"Министерству обороны нечего добавить или прокомментировать в связи с опубликованным", - уточнили в Минобороны.

7 августа Силы обороны Эстонии сообщили, что истребитель ВВС Испании Eurofighter по ошибке выпустил во время полета боевую ракету класса "воздух - воздух" AMRAAM, у которой был активирован режим самоуничтожения. Этот режим должен был ликвидировать ракету еще в воздухе, однако она все же упала на землю.

Как ранее сообщил командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге, активные поиски ракеты прекращены, найти ее так и не удалось. Расследование инцидента вели эстонские ВВС, департамент авиасообщения, ВВС Испании, а также эксперты НАТО.