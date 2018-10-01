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Кризис на Украине

Австрия предоставила убежище главному редактору украинского издания "Страна"

На Украине Игоря Гужву обвиняют вымогательстве $10 тысяч у депутата Верховной рады
© REUTERS/Heinz-Peter Bader

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Главный редактор украинского издания "Страна" Игорь Гужва сообщил, что власти Австрии предоставили ему убежище.

"Сегодня я получил уведомление, что власти Австрийской республики удовлетворили мое заявление и предоставили мне убежище!", - написал он в понедельник в Facebook.

Прокуратурой Киева 31 марта 2017 года было начато уголовное дело из-за якобы вымогательства Гужвой $10 тысяч у депутата Верховной рады за неразглашение сведений о его личной жизни и политической деятельности. Гужве судом была избрана мера пресечения в виде ареста с правом внесения залога. После его уплаты Гужву освободили из-под стражи.

Коллектив "Страны" и сам журналист выразили уверенность, что дело против него сфабриковано. Чрезвычайной ситуацией назвал произошедшее Национальный союз журналистов, который отметил высокие рейтинги издания, позволявшего себе "системную критику чиновников". В СМИ также заявили, что против них "сфабриковано пять уголовных дел", а также регулярно проходят обыски в квартирах сотрудников и в самой редакции.

31 января 2018 года редакция портала "Страна" обнародовала на своем сайте информацию, что Гужва выехал в Вену и попросил у властей Австрии территориальное убежище. Журналисту уже выдали "белую карту", которая позволяет находиться в Вене на время рассмотрения его прошения.

5 февраля киевский суд постановил задержать и принудительно доставить Гужву на заседание. Кроме того, по словам журналиста, администрация президента Украины поручила организовать давление на Австрию по дипломатическим каналам с целью добиться его выдачи.

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АвстрияУкраинаКризис на Украине
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