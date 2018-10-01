СМИ: ФБР впервые разблокировало смартфон для доступа к данным с помощью сканера лица

ТАСС, 1 октября. ФБР США разблокировало в ходе уголовного расследования в штате Огайо смартфон iPhone с помощью сканера лица для получения доступа к хранящимся на устройстве данным. Об этом сообщил интернет-портал The Verge.

По его информации, сотрудники ФБР в августе, имея соответствующий ордер, провели обыск в доме Гранта Михальски. Мужчина подозревался в распространении детской порнографии. Подозреваемого попросили разблокировать устройство, после чего скопировали имеющиеся файлы.

Издание отмечает, что это первый случай в США, когда правоохранительные органы получили доступ к данным на смартфонах через сенсоры сканирования лица. С юридической точки зрения вопрос законности подобной практики до конца не определен.

До сих пор следователи сталкивались с трудностями при получении доступа к содержимому памяти смартфона, так как для его разблокировки был необходим цифровой код-пароль. Он был известен только его владельцу, который зачастую не хотел сообщать его, чтобы не давать в руки следователям улики против себя.

Пятая поправка к конституции США гласит, что обвиняемого нельзя принуждать свидетельствовать против себя, что распространяется к требованию предоставить секретные коды доступа. Однако после появления технологии разблокировки смартфона при помощи отпечатка пальца, начиная с 2013 года, американские суды неоднократно давали разрешение правоохранительным органам разрешение на ее использование для получение доступа к памяти смартфона без согласия подследственного. Таким образом, отмечает The Verge, в судебной практике возобладало мнение, что существует разница между цифровым паролем и системой распознания по биометрическим данным, а на последнюю не распространяются гарантии, которые дает пятая поправка.

Версия смартфоны iPhone, выпущенная в 2017 году, оснащена системой Face ID - сенсором трехмерного сканирования лица для разблокировки аппарата, который распознает и запоминает особенности черт лица владельца. По заверениям производителя, на анализ и разблокировку у устройства должно уходить не более пары секунд.