Нетаньяху отверг попытки связать Израиль с терактом на параде в Иране

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "смехотворными" попытки обвинить еврейское государство в организации теракта в городе Ахваз 22 сентября. Соответствующее заявление он опубликовал в понедельник в Twitter.

"Попытки Ирана связать Израиль с террористической атакой в южной части Ирана смехотворны, - написал Нетаньяху. - Все доказывает тот факт, что на [иранских] ракетах, запущенных по Сирии, было написано "Смерть Израилю". Израильский премьер не стал пояснять, что он имеет в виду.

Ранее в понедельник Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) выпустил несколько баллистических ракет по территории Сирии к востоку от реки Евфрат, где, как утверждается, находились организаторы теракта во время военного парада в Ахвазе. 22 сентября там огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной, в результате чего не менее 29 человек погибли, еще около 60 получили ранения.

Официальный представитель Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи 29 сентября заявил, что террористы, совершившие атаку в Ахвазе, были подготовлены и организованы двумя странами Персидского залива. Генерал Шекарчи также заявил, что террористы не являются членами "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) или других группировок, борющихся с исламской системой Ирана, но они связаны с США и службой внешней разведки Израиля "Моссад". Вашингтон ранее опроверг обвинения иранских властей.