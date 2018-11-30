Президент Молдавии назвал пустыми угрозы спикера парламента объявить ему импичмент

КИШИНЕВ, 1 декабря. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон считает "пустыми" угрозы спикера парламента Андриана Канду объявить ему импичмент. В беседе с корреспондентом ТАСС глава молдавского государства отметил, что подобные выпады свидетельствуют о слабости уходящего правящего "проевропейского" большинства в парламенте, против которого выступает подавляющее большинство граждан страны. Он убежден, что эти угрозы еще больше укрепят позиции поддерживающей президента Партии социалистов, за которую, по опросам, на предстоящих 24 февраля 2019 года парламентских выборах готовы проголосовать более половины избирателей.

"Это последние вздохи уходящего парламента (его полномочия истекли 30 ноября - прим. ТАСС), который был худшим в истории нашей страны, скомпрометировав идеи демократии, парламентаризма и даже европейской интеграции, за которую так агитировало правящее большинство. Угрозы пока ещё исполняющего обязанности спикера парламента пустые. Они никогда не заставят меня подписать законы, по которым 9 мая будет отмечаться День Европы, так как в этот день наш народ отмечает святой праздник Победы, когда сотни тысяч людей выходят на марш "Бессмертного полка", - сказал Додон, который традиционно возглавляет это шествие.

Глава Молдавии также добавил, что не намерен утверждать решение парламента о передаче территории бывшего республиканского стадиона под строительство посольства США, так как, по опросам, это не одобряет большинство граждан. "Я никогда не буду уступать в принципиальных для меня и большинства граждан Молдовы вопросах даже под угрозой импичмента, что делал уже не раз", - подчеркнул Додон.

Президент отметил, что "попытки отправить главу государства в отставку со стороны непопулярного правящего большинства станут дополнительным стимулом для победы на предстоящих выборах социалистов". "Я убежден, что мы победим на выборах и, сформировав в будущем парламенте промолдавское большинство и правительство, вернем страну на нормальный путь развития", - отметил он.

Президент против парламента и правительства

В пятницу спикер Канду пригрозил импичментом президенту, если он вновь откажется подписать принятые депутатами законы. По законам Молдавии, он может быть инициирован минимум третью депутатов, если будет доказано, что он нарушил конституцию. Однако для того, чтобы отправить его в отставку, нужны голоса двух третей - 67 из 101 депутата.

Противостояние всенародно избранного президента с парламентским большинством и правительством продолжается не один год. Основным предметом споров остается как внутренняя, так и внешняя политика: Додон выступает за хорошие отношения с западными странами и восстановление стратегических отношений с Россией. Между тем парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону США и ЕС.

Последние опросы показали, что подавляющее большинство населения не доверяет властям, а число сторонников провозглашенного правительством курса на европейскую интеграцию, хотя граждане Молдавии и получили право на безвизовый въезд в ЕС, упало с 2010 года почти вдвое - с 70% до 37%. Эти настроения оказали влияние на президентские выборы в 2016 году, победу на которых одержал Додон, который тогда возглавлял выступающую за интеграцию в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и сближение с Россией партию социалистов.