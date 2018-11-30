Трамп обсудил с Мун Чжэ Ином планы проведения второго саммита США - КНДР

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп в пятницу на полях G20 обсудил с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином свои планы провести второй саммит США - КНДР. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Оба лидера согласились с важностью строгого соблюдения существующего режима санкций, чтобы КНДР понимала, что денуклеаризация является единственным путем к экономическому процветанию и прочному миру на Корейском полуострове. Президент Трамп обсудил [с Мун Чжэ Ином] свое намерение провести второй саммит США - КНДР", - отметила Сандерс.

Президенты "подтвердили свои обязательства тесно координировать последующие шаги" по ситуации вокруг Корейского полуострова. Они также "подтвердили свою приверженность достижению окончательной и полностью проверяемой денуклеаризации КНДР".

12 июля в Сингапуре состоялась первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Однако намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не были конкретизированы.