Трамп обсудил с премьером Австралии вопросы торговли и безопасности

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп провел встречу с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. Об этом сообщила в пятницу в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

В ходе встречи лидеры обсуждали вопросы развития мировой торговли, сотрудничества в Тихоокеанском регионе, а также проблемы безопасности. Выступая перед журналистами после переговоров, глава австралийского правительства отметил, что Австралия и Соединенные Штаты "всегда были большими друзьями". "Наше сотрудничество - это не только тесные экономические связи, но и стратегическое партнерство и отношениях между лидерами", - цитирует Моррисона австралийский телеканал SBS.