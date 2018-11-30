AP: контингент войск США на границе с Мексикой будет сокращен

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Численность воинского контингента США на границе с Мексикой будет сокращена с 5,6 тыс. до 4 тыс. человек, при этом сроки размещения американских войск в регионе будут продлены до конца января. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

По их данным, министерство внутренней безопасности (МВБ) США подало соответствующий запрос в Пентагон, который, скорее всего, будет утвержден.

Кроме того, как сообщила газета Politico, глава МВБ Кирстьен Нильсен выступила с просьбой отправить на следующей неделе на границу обычные полицейские патрули. По словам нынешних и бывших должностных лиц США, отмечает издание, такой шаг будет беспрецедентным в связи с тем, что полицейские в большинстве случаев выполняют обязанности, совершенно не связанные с обеспечением безопасности границ, за что отвечают пограничные службы.

Порядка 500 выходцев из стран Центральной Америки 25 ноября попытались прорваться из Тихуаны в США. Американские силовики использовали против них слезоточивый газ. Позднее в тот же день власти Мексики объявили, что повысят меры безопасности на границе, а также депортируют тех мигрантов, кто прибег к насилию и участвовал в беспорядках.

Согласно официальным данным, в районах городов Мехикали и Тихуана в штате Нижняя Калифорния Северная находятся свыше 7 тыс. выходцев из стран Центральной Америки. По оценкам властей США, в составе групп мигрантов на границе оказались сотни преступников.