Администрация главы Южной Кореи: Трамп рассчитывает на успех нового межкорейского саммита

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп надеется на скорейшее проведение четвертого в этом году межкорейского саммита. Об этом сообщил в субботу журналистам Юн Ён Чхан - представитель администрации президента Республики Корея Мун Чжэ Ина по итогам его встречи с лидером США на полях саммита "Большой двадцатки".

"Президенты двух стран согласились, что визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Южную Корею внесет большой вклад в укрепление мира на Корейском полуострове", - отметил Юн Ён Чхан, добавив, что вопрос о поездке главы КНДР в Сеул в этом году "все еще открыт".

По его словам, Мун Чжэ Ин и Трамп сошлись во мнении о том, что "процесс денуклеаризации и налаживания мира на Корейском полуострове движется в верном направлении". "Лидеры договорились продолжать тесное сотрудничество на основе крепких союзнических отношений в целях скорейшего достижения общей цели", - сказал представитель администрации.

Юн Ён Чхан также отметил, что президент США подтвердил готовность провести в начале следующего года вторую встречу с Ким Чен Ыном, выразив надежду на то, что предстоящий саммит внесет "большой вклад" в процесс денуклеаризации Корейского полуострова.

Также представитель администрации Мун Чжэ Ина отметил, что главы двух стран говорили о снижении военной напряженности между Югом и Севером, однако тема межкорейского экономического сотрудничества и смягчения экономических санкций против КНДР, "скорее всего, подробно не обсуждалась".

Сообщается, что в ходе саммита Мун Чжэ Ин высоко оценил важную роль личных качеств Трампа в достигнутом в этом году прогрессе на Корейском полуострове. Президент США, в свою очередь, похвалил южнокорейского коллегу за усилия по созданию атмосферы мира и снижению военной напряженности на Корейском полуострове. Это была шестая встреча Трампа и Мун Чжэ Ина, она длилась 30 минут в закрытом режиме с участием лишь переводчиков.