Глава МВД Франции прибыл на Елисейские поля в преддверии акций протеста

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер прибыл на Елисейские поля, чтобы поддержать полицейских, которые стоят в оцеплении, организованном в преддверии предстоящих акций протеста движения "желтых жилетов". Об этом сообщил в субботу телеканал BFM .

"Я пришел сюда, чтобы приветствовать всех, кто задействован сегодня... и сказать им спасибо, потому что они [полицейские], защищают манифестантов, защищают туристов и всех, кто приходит сюда", - заявил он журналистам. Глава МВД напомнил, что главная цель беспрецедентных мер безопасности, предпринятых в центре города, - "дать возможность выражать протест тем, кто пришел протестовать, и в то же время помешать тем, кто пришел устраивать погромы, как это было на прошлой неделе". "Моя обязанность - защищать моих людей, было много пострадавших в результате столкновений, и поэтому я хочу быть рядом с ними", - пояснил он.

На распространенных телеканалом кадрах видно, как Кастанер идет вдоль полицейских кордонов на Елисейских полях в сопровождении начальника столичной полиции Мишеля Дельпеша. Иногда он останавливается, чтобы поприветствовать полицейских и сказать им слова поддержки.

Жесткий контроль

Парижская полиция оцепила часть Елисейских полей, с 06:00 по местному времени (08:00 мск) у всех желающих попасть на перекрытую для автомобилей часть улицы проверяют документы - эта мера безопасности будет действовать до 02:00 воскресенья. Тем временем, как следует из видеокадров, которые в субботу транслируют местные телеканалы, группы людей в желтых жилетах уже начали собираться перед полицейскими заграждениями. В частности, толпа из примерно около сотни человек находится перед кордоном со стороны Триумфальной арки. Некоторые участники вплотную подошли к заграждениям и что-то выкрикивают стражам порядка, а некоторые люди в желтых жилетах уже прошли на закрытую часть Елисейских полей.

По данным разведуправления парижской полиции (DRPP), которые приводит газета Le Parisien, участники движения обсуждают три возможных варианта проведения манифестации в субботу. Первый подразумевает собрание на Елисейских полях между площадями Шарля де Голля и Рон Пуэн, где установлен жесточайший полицейский контроль. Второй затрагивает площадь Порт-майо на западе города, а также участок внутренней стороны Периферика (кольцевой дороги вокруг Парижа). Третья инициатива предусматривает собрание на площади Республики.

Как отмечает издание, пока стражи порядка не могут точно сказать, сколько человек планируют собраться в том или ином месте.

По разным данным, для обеспечения безопасности в Париже и непосредственно на Елисейских полях должны быть задействованы 4-6 тыс. полицейских и жандармов. В преддверии новой манифестации "желтых жилетов" мэрия и владельцы магазинов и ресторанов предприняли срочные меры по защите имущества: в пятницу на Елисейских полях в спешном порядке был возведен мощный сетчатый четырехметровый забор вокруг мест, где хранятся строительные материалы, вывезена строительная техника. Магазины и бутики закрыли витрины щитами из толстой фанеры или металла. Мэрия приказала всем кафе и ресторанам убрать всю мебель с открытых террас.

Столкновения в центре Парижа

Во Франции с середины ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо. В минувшую субботу 8 тыс. "желтых жилетов" (протестующие носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов) приехали в Париж для проведения манифестации. Из них 5 тыс., несмотря на запрет префектуры города, пришли на Елисейские поля, где возникли стычки с полицией, поджоги и попытки погромов магазинов.

24 ноября по данным главы МВД Франции, в манифестациях в стране приняли участие около 103 тыс. человек, в общей сложности на территории страны было организовано более 1,5 тыс. акций протеста. Во время подавления беспорядков полиция задержала на Елисейских полях более 100 человек.