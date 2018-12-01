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Саммит G20 в Аргентине

СМИ сообщили о дружеской атмосфере на первой встрече саудовского принца и Путина на G20

Как отмечает издание Asharq Al-Awsat, "горячее приветствие" лидеров под объективами телекамер "подтверждает позитивные отношения" между ними
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент России Владимир Путин AP Photo/Natacha Pisarenko
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент России Владимир Путин
© AP Photo/Natacha Pisarenko

ТАСС, 1 декабря. Первая встреча наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и президента России Владимира Путина на полях саммита G20 в Аргентине прошла в дружеской и непринужденной атмосфере. Такую оценку встрече лидеров дает саудовская газета Asharq Al-Awsat, поместив в субботу на заглавной странице фотографию улыбающихся президента и кронпринца.

Как отмечает издание, "горячее приветствие" лидеров под объективами телекамер говорит о дружеских отношениях и уверенности, а также "подтверждает позитивные отношения" между ними. Издание при этом назвало встречу Путина и кронпринца "ключевым событием первого дня саммита". Кадры, запечатлевшие беседу лидеров перед началом работы саммита, публикует саудовская пресса и размещают на своих сайтах арабские телеканалы.

Asharq Al-Awsat отмечает, что несмотря на попытки изолировать наследного принца на фоне скандала с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи, "лидеры крупнейших экономик мира приветствовали его". За время работы форума наследник саудовского престола провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. На 1 декабря запланирована встреча с российским лидером. Как заявил ранее помощник главы государства Юрий Ушаков, на повестке ситуация в Йемене, Сирии, а также вопросы двустороннего сотрудничества.

Cаммит G20 проходит в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

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Путин, Владимир ВладимировичАргентинаИндияЙеменВеликобританияРоссияКитайСи ЦзиньпинМоди, НарендраУшаков, Юрий ВикторовичМэй, ТерезаСауд, Мухаммед бен Сальман, АльСаммит G20 в Аргентине
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