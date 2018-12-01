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Пашинян посетит Санкт-Петербург 5-6 декабря

Политик примет участие в саммитах ЕАЭС и СНГ

ЕРЕВАН, 1 декабря. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян планирует посетить Санкт-Петербург 5-6 декабря для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в неформальной встрече глав государств Содружества независимых государств. Об этом заявил журналистам в субботу главный советник и.о. премьера республики Арсен Гаспарян.

Как отметил Гаспарян, Пашинян прилетит в Санкт-Петербург вечером 5 декабря, а 6 декабря в программе и.о. премьера "участие во встрече глав государств Евразийского экономического союза и неформальной встрече глав государств СНГ".

Гаспарян также сообщил, что Пашинян примет участие в открытии нового здания генконсульства Армении. "После открытия здания планируется встреча с представителями армянской диаспоры в Санкт-Петербурге", - добавил он.

Теги
АрменияРоссияСанкт-ПетербургПашинян, Никол Воваевич
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