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Глава ДНР назначил зампредов правительства и ряд ключевых министров

Речь идет о руководителях МИД, минюста, МЧС, МГБ и МВД республики

ДОНЕЦК, 1 декабря. /ТАСС/. Глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назначил заместителей председателя правительства ДНР, а также руководителей МИД, минюста, МЧС, МГБ и МВД республики. Соответствующие указы в субботу размещены на официальном сайте ДНР.

Заместителями председателя правительства стали Игорь Мартынов, Владимир Антонов и Татьяна Переверзева. Министром государственной безопасности - Владимир Павленко, руководителем МВД назначен Алексей Дикий, главой МЧС - Алексей Кострубицкий, Наталья Никонорова возглавила МИД республики, а пост министра юстиции занял Юрий Сироватко.

Ранее в субботу депутаты Народного совета ДНР утвердили в должности председателя правительства ДНР Александра Ананченко.

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