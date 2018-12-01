Андрес Мануэль Лопес Обрадор вступил в должность президента Мексики

МЕХИКО, 1 декабря. /ТАСС/. Андрес Мануэль Лопес Обрадор в субботу официально занял пост президента Мексики. Он стал первым в истории латиноамериканской страны демократически избранным лидером, который придерживается левых взглядов. Руководить Мексикой он будет до 2024 года, пойти на второй срок не сможет в соответствии с действующим законодательством.

Принимая присягу на торжественном заседании в парламенте, Лопес Обрадор пообещал защищать конституцию страны и "верно и патриотично исполнять обязанности президента республики", которые на него возложил народ.

"План нового правительства - покончить с коррупцией и безнаказанностью", - подчеркнул он. Президент отметил, что эти негативные явления "препятствуют возрождению Мексики". Во второй половине ноября политик говорил, что его правительство начнет борьбу с коррупцией в стране с чистого листа, однако не собирается "прощать" тех, кто уже находится под следствием.

Позднее в том же месяце он сообщил о намерении провести консультативный опрос населения о необходимости уголовного преследования бывших глав государства за возможные коррупционные преступления.

Также на посту главы государства политик намерен активно бороться с преступностью, создавать более миллиона рабочих мест в год, развивать нефтедобывающую и энергетическую отрасли Мексики и расширять охват программ социальной поддержки граждан.

Лопес Обрадор родился в юго-восточном штате Табаско 13 ноября 1953 года. В 1973 году он поступил в Национальный автономный университет Мексики, где изучал политологию и государственное управление. В 1976 году Лопес Обрадор стал членом Институционно-революционной партии в родном штате и позднее возглавил ее региональное отделение. В конце 1980-х годов он присоединился к Партии демократической революции, от которой в составе коалиции в 2006 и 2012 годах выдвигался на пост президента, оба раза потерпев поражение.

С 2000 по 2005 год политик возглавлял правительство города Мехико, и результаты его работы находили широкую поддержку среди населения. Весной 2005 года деятельность Лопеса Обрадора в качестве градоначальника, согласно некоторым опросам общественного мнения, одобряли более 80% жителей мегаполиса.

В начале 2010-х Лопес Обрадор основал Движение национального возрождения (МОРЕНА), которое к настоящему времени стало одной из самых влиятельных политических сил в стране. После выборов 1 июля этого года его представители контролируют обе палаты парламента.