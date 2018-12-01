Меркель обсудила с Трампом инцидент в Керченском проливе и ДРСМД

"Канцлер обсуждает на полях саммита G20 в Аргентине с президентом США, помимо прочего, российско-украинский конфликт в Керченском проливе. Темой также был заявленный выход США из ДРСМД", - написал Зайберт в Twitter, опубликовав фотографию с переговоров Меркель и Трампа.

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе инцидент в Керченском проливе и планы Вашингтона по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил в субботу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им была оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.

Российская сторона назвала случившееся провокацией, власти Украины инициировали введение военного положения, а ЕС и НАТО призвали к деэскалации ситуации.

20 октября Трамп заявил, что его страна выйдет из ДРСМД, так как Россия, по мнению Вашингтона, нарушает договор. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков назвал это решение опасным шагом, Вашингтон раскритиковали в Берлине и Пекине. Поддержку США выразил Лондон, а НАТО возложила ответственность за решение Трампа на Россию.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под действие договора подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. В последние годы Вашингтон неоднократно обвинял РФ в нарушении соглашения. Москва с этими обвинениями категорически не согласна и выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.