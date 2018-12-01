Оппозиция в Раде считает, что кризис в Азовском море разрядят лишь прямые переговоры с РФ

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Выход на прямые переговоры с представителями России позволит урегулировать конфликт, который возник из-за инцидента с судами Военно-морских сил Украины в Керченском проливе. Об этом заявил депутат Верховной рады, глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

"В первую очередь, нужно найти площадку в Евросоюзе и перейти к прямым переговорам с РФ о деэскалации конфликта в Азовском море. Разблокировать проход морских судов и восстановить экономическое сотрудничество", - приводит пресс-служба партии его слова. Бойко подчеркнул, что должны быть "только прямые переговоры".

Он также раскритиковал введение военного положения в отдельных областях Украины. "Это не только не решает ни одного из вопросов, которые стоят на повестке дня перед страной, но еще более усугубляет ситуацию", - убежден Бойко. Политик считает, что главная задача инициаторов военного положения - сорвать президентские выборы, которые запланированы на 31 марта 2019 года.

"Вместо того, чтобы начать прямые переговоры с Российской Федерацией с участием представителей ЕС, действующий президент доказал, что он пойдет на любые действия ради сохранения своей власти", - констатировал депутат. По его словам, на Украине начались новые экономические проблемы, поскольку инвесторы выводят деньги из страны.

С 26 ноября на Украине в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и внутренних водах Азова и Керченской акватории на 30 дней введено военное положение. Поводом для этого стал инцидент в Керченском проливе в прошлое воскресенье, когда три судна Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.