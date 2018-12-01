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Лукашенко считает, что Белоруссия во главе с ним не нужна Западу

При этом президент республики отметил, что Минск готов сотрудничать с западными странами, но не в ущерб другим партнерам

МИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Белоруссия готова сотрудничать с Западом, но не в ущерб другим партнерам. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия", фрагменты которого были показаны в субботу вечером в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Мы хотим с ними сотрудничать. Но это не значит, что мы от кого-то куда-то отвернулись. Что касается меня, наверное, ушло то время, когда я мог куда-то отворачиваться", - отметил Лукашенко.

Он считает, что "Беларусь с Лукашенко на Западе абсолютно не нужна". "Здесь [Западу] нужна другая власть, чтобы можно было с распростертыми объятиями меня встречать на Западе", - сказал президент Белоруссии.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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