В Париже погромщики сожгли полицейский автомобиль и украли винтовку

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Полицейский автомобиль был сожжен в ходе беспорядков в центре французской столицы. Кроме того, как сообщает в субботу телеканал BFMTV , участники беспорядков украли из другого служебного автомобиля винтовку.

Пожары продолжают полыхать в центре Парижа, в то время как демонстранты уничтожают припаркованные транспортные средства на своем пути, в том числе и машины муниципальных служб. Исключение составляют лишь скорые и грузовики пожарных. Некоторые машины протестующие активно используют: в середине дня сеть облетело видео, на котором манифестанты в сопровождении грузовой платформы штурмуют позиции стражей порядка.

События сказались и на работе общественного транспорта: если утром была приостановлена работа семи станций метро в центре города, то позже движение прервано на целом участке 1-й линии (от делового квартала Дефанс до станции Пале-руаяль - Музей Лувр), на 6-й (между площадью Звезды - Шарля де Голля и Трокадеро). Также Управление общественным транспортом Парижа RATP сообщает об ограничениях еще на девяти ветках.

Власти надеются на скорый исход

"Мы имели дело с крайне радикальными агрессивными людьми", - заявил в эфире канала BFMTV руководитель Главного управления внутренней безопасности Франции Лоран Нуньес. По его словам, погромщики вышли на улицы вовсе не из протестных побуждений, а исключительно ради стычек с полицией, о чем свидетельствует их экипировка (противогазы, лыжные маски, каски и пиротехника).

"Мы восстанавливаем порядок на фоне [действий] вооруженных людей в касках, враждебных к правоохранителям, а также к нашим институтам и символам республики", - добавил он.

Сильнее всего за время манифестаций из символов Парижа пострадала Триумфальная арка, где беспорядки происходили с раннего утра. Ее колонны покрылись надписями граффити, а над вечным огнем у ее подножия, вокруг которого манифестанты поставили железные оградки, полдня пролетали газовые гранаты и булыжники, часто попадая на могилу Неизвестного солдата. Также погромщики сломали одни из ворот в сад Тюильри, правда в ходе этих действий двое из них пострадали.

По последним данным в результате беспорядков в Париже были задержаны не менее 255 человек, 92 пострадали, в том числе 14 полицейских.