Трамп и Меркель обсудили инцидент в Керченском проливе и меры по усилению НАТО

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи на полях саммита G20 в Аргентине обсудили инцидент в Керченском проливе, ДРСМД и меры по усилению НАТО. Об этом в субботу сообщила пресс-секретарь президента Сара Сандерс.

"Сегодня президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель провели двустороннюю встречу на полях саммита G20. Они обменялись мнениями по поводу нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и обсудили меры по усилению НАТО, а также меры по улучшению энергетической безопасности в Европе. Они также обсудили ситуацию вокруг России и Украины", - говорится в заявлении.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им была оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.

Российская сторона назвала случившееся провокацией, власти Украины инициировали введение военного положения, а ЕС и НАТО призвали к деэскалации ситуации.

20 октября Трамп заявил, что его страна выйдет из ДРСМД, так как Россия, по мнению Вашингтона, нарушает договор. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков назвал это решение опасным шагом, Вашингтон раскритиковали в Берлине и Пекине. Поддержку США выразил Лондон, а НАТО возложила ответственность за решение Трампа на Россию.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под действие договора подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. В последние годы Вашингтон неоднократно обвинял РФ в нарушении соглашения. Москва с этими обвинениями категорически не согласна и выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.