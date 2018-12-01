Разведка Бельгии сообщила, что ИГ переходит на Telegram для ведения пропаганды

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Террористы организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) переходят от использования крупных соцсетей, таких как Facebook или Twitter, для распространения своей пропаганды к менее масштабным и более закрытым, в частности Telegram. Об этом сообщила в своем годовом отчете за 2017-2018 годы Служба безопасности Бельгии, которая объединяет функции разведки и контрразведки.

"В 2014-2016 годах в период провозглашения так называемого халифата в Ираке и Сирии организация активно распространяла свои пропагандистские материалы. Текстовая и видеоинформация ИГ, которая производилась с определенным профессионализмом, широко распространялась сторонниками организации. Со временем крупные соцсети, такие как Facebook, Twitter и YouTube, отреагировали на появление таких сообщений и начали их активно удалять. Это привело к частичному переносу пропаганды ИГ в более закрытые приложения, в частности Telegram", - отмечается в отчете.

Летом 2017 года ФСБ запросила у компании Telegram Messenger LLP (Великобритания) ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. Впоследствии выяснилось, что данный запрос касался теракта в метро Петербурга 3 апреля 2017 года, когда погибли 15 и пострадали 103 человека. Telegram обязан был предоставить ключи шифрования согласно федеральному закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27 июля 2006 года.

Telegram по запросу спецслужбы ключи не предоставил, в декабре 2017 года юристы мессенджера обратились в Верховный суд России с иском о признании недействующим приказа ФСБ от 16 июля 2016 года.

20 марта 2018 года ВС РФ иск отклонил и дал Telegram 15 дней на передачу ключей ФСБ. В тот же день Роскомнадзор уведомил компанию о нарушении закона "Об информации". 6 апреля, после истечения срока, предоставленного владельцам мессенджера, Роскомнадзор подал иск в суд о блокировке Telegram, суд иск удовлетворил. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки.