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Новый президент Мексики намерен поддерживать хорошие отношения с США

Андрес Мануэль Лопес Обрадор отметил необходимость направить контакты между странами на путь сотрудничества и развития

МЕХИКО, 2 декабря. /ТАСС/. Новое правительство Мексики будет поддерживать хорошие отношения с США. Об этом заявил в субботу вечером президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, ранее в тот же день вступивший в должность главы государства.

"Отношения с США будут уважительными, взаимовыгодными и добрососедскими, - сказал Лопес Обрадор. - Настало время направить двусторонние отношения на путь сотрудничества и развития". США - крупнейший торговый партнер латиноамериканской страны. В 2017 году объем торговли между двумя странами составил порядка $557 млрд.

В пятницу, 30 ноября, на полях саммита Группы двадцати премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Дональд Трамп и предшественник Лопеса Обрадора Энрике Пенья Ньето подписали новый трехсторонний торговый договор. Он пришел на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), действовавшему с 1994 года.

Теги
Пенья Ньето, ЭнрикеМексикаСШАТрюдо, ДжастинТрамп, Дональд
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