Мун Чжэ Ин прибыл с государственным визитом в Новую Зеландию

ТАСС, 2 декабря. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин прибыл с государственным визитом в крупнейший город Новой Зеландии Окленд. Об этом в воскресенье сообщает агентство Yonhap.

Согласно его информации, все официальные мероприятия, среди которых встреча с премьер-министром страны Джасиндой Ардерн и посещение Мемориального музея войны для того, чтобы отдать дань уважения жертвам Корейской войны (1950-1953 годы), запланированы на 3 декабря.

Новая Зеландия стала третьей страной в турне президента Республики Корея, куда он прибыл после саммита Группы двадцати (G20) в Аргентине, на котором в ходе личной встречи обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию на Корейском полуострове. По пути на саммит Мун Чжэ Ин 28 ноября также сделал остановку в Праге, где встретился с премьер-министром страны Андреем Бабишем. В ходе общения стороны договорились об активизации сотрудничества своих стран в сфере атомной энергетики.