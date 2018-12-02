Лейбористы угрожают Мэй парламентским разбирательством из-за закрытых документов по Brexit

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Оппозиционная лейбористская партия Великобритании угрожает кабинету премьер-министра Терезы Мэй парламентским разбирательством в случае, если закрытые правительственные документы с экспертными оценками сделки об условиях Brexit не будут переданы для ознакомления депутатам. Об этом в воскресенье заявил телеканалу Sky News теневой "министр по вопросам Brexit" в кабинете лейбористов Кир Стармер.

"Через девять дней парламенту предстоит принять, вероятно, наиболее важное решение за последние четверть века и, само собой, важно, чтобы мы полностью представляли себе правовые последствия соглашения, подписания которого добивается от нас премьер-министр... - отметил политик. - Хотя я бы и не хотел этого, но в случае если нам не представят их [документы] завтра, мы будем вынуждены инициировать разбирательство в связи с препятствованием работе парламента. Результатом стало бы прямое столкновение между правительством и парламентом".

Как пояснил Стармер, две недели назад по итогам продолжительных дебатов парламент обязал кабинет Мэй предоставить депутатам итоговые документы с анализом правовых последствий утвержденной на саммите ЕС, но еще не одобренной британскими законодателями сделки по Brexit. Оппозицию особо интересует полный текст доклада с оценкой сделки, которую для правительства подготовил генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс. По словам Стармера, у лейбористов сложилось впечатление, что правительство проигнорирует требования парламентариев и откажется публиковать документы, копии которых из соображений секретности не выдавались на руки даже членам правительства. Вместе с тем, в правящей Консервативной партии заявляют, что в понедельник Кокс выступит перед парламентом, и обязательства правительства перед депутатами будут соблюдены.

Разбирательство в связи с неуважением к парламенту или препятствованием его работе - редкая и долгая парламентская процедура. Она включает в себя голосование по вопросу о необходимости проводить расследование, рассмотрение вопроса специальным комитетом, и дальнейшее обсуждение дисциплинарных мер в отношении нарушителей, которые в теории могут быть лишены занимаемых должностей.

Лидеры стран ЕС 25 ноября утвердили соглашение с Великобританией об условиях Brexit и политическую декларацию о последующих отношениях с Лондоном. Чтобы это соглашение вступило в силу, оно должно получить одобрение парламентов всех остающихся в ЕС стран, Европарламента и британских законодателей. Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года.