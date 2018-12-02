Апелляционный суд Черногории оставил в силе решение о заключении для лидеров оппозиции

БЕЛГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Апелляционный суд Черногории отказал в апелляции и оставил в силе решение о тюремном заключении для двух лидеров черногорского оппозиционного "Демократического фронта" (ДФ) Небойши Медоевича и Милана Кнежевича. Об этом говорится в воскресенье в заявлении суда.

"Апелляционный суд Черногории, рассматривая вопрос Небойши Медоевича, принял решение отказать в удовлетворении жалобы как необоснованной и подтвердил решение Высшего суда в Подгорице. Также апелляционный суд, рассматривая жалобу помощника свидетеля Милана Кнежевича, принял решение отказать в жалобе как в необоснованной и подтвердил решение Высшего суда", - говорится в сообщении.

В ночь с четверга на пятницу один из лидеров оппозиции Небойша Медоевич был арестован в центре Подгорицы. Другой оппозиционный лидер Милан Кнежевич, заметив полицейских, которые готовились арестовать его, забаррикадировался в парламенте. Политик заявил ТАСС, что не собирается добровольно сдаваться полиции.

Высший суд Подгорицы опубликовал решение об аресте политиков утром в пятницу, уже после ареста Медоевича. По сведениям оппозиции, арест депутата и лидера партии осуществлялся без необходимой процедуры снятия парламентского иммунитета. В пятницу адвокаты лидеров ДФ опротестовали решение Высшего суда Подгорицы об аресте политиков.

ДФ представляет собой коалицию десяти оппозиционных партий, наиболее авторитетными из которых являются "Новая сербская демократия" Андрии Мандича, "Движение за перемены" Небойши Медоевича и "Демократическая народная партия Черногории" Милана Кнежевича. Коалиция традиционно выступает за сотрудничество с Сербией и Россией и категорически против прозападной политики современных черногорских властей. В ходе подготовки вступления Черногории в НАТО ДФ проводил массовые антинатовские акции, требуя проведения референдума по вопросу вступления страны в Североатлантический альянс.