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AFP: саудовский наследный принц и президент Мавритании подписали несколько соглашений

В частности, политики поставили подписи под документами, касающимися противодействия двойному налогообложению и уклонению от уплаты налогов

ТАСС, 2 декабря. Несколько соглашений подписали в воскресенье в Нуакшоте президент Мавритании Мохамед ульд Абдель Азиз и наследный принц, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Об этом сообщило Agence France-Presse.

По его данным, мавританский лидер и саудовский кронпринц поставили подписи под документами, касающимися противодействия двойному налогообложению и уклонению от уплаты налогов.

Кроме того, они подписали меморандумы о взаимопонимании в области окружающей среды и гидротехники. По данным агентства, Мухаммед бен Сальман принял решение построить в Нуакшоте университетский госпиталь, который будет носить его имя.

Наследный принц прибыл в Мавританию из Аргентины, где принимал участие в работе саммита G20. Как ожидается, Мухаммед бен Сальман затем отправится с визитом в Алжир.

В рамках арабского турне в конце ноября он уже посетил Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет и Тунис.

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АлжирБахрейнАзиз, Мохамед ульд АбдельМавританияТунисОАЭЕгипетСаудовская АравияСауд, Мухаммед бен Сальман, Аль
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