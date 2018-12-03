Власти Японии высоко оценили создание нового механизма решения проблемы мирного договора

ТОКИО, 3 декабря. /ТАСС/. Японское правительство высоко оценивает создание нового механизма решения проблемы мирного договора между Японией и Россией, о котором на прошлой неделе договорились премьер-министр Синдзо Абэ и президент Владимир Путин. Об этом в понедельник на регулярной пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Это значимое и важное [событие], направленное на ускорение переговорного процесса", - отметил он, подчеркнув, что лидеры двух государств держат на личном контроле переговорный процесс по проблеме мирного договора.

В субботу по итогам переговоров на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе Путин сообщил, что договорился с Абэ о новом механизме решения проблемы мирного договора. По его словам, лидеры двух стран назначат с этой целью спецпредставителей, а непосредственно курировать эту работу будут министры иностранных дел. Как в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе японского министерства иностранных дел, специальными представителями лидеров двух стран на переговорах по выработке мирного договора в рамках этого нового механизма стали заместители глав МИД России и Японии Игорь Моргулов и Такэо Мори

На встрече в Сингапуре 14 ноября Путин и Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней было прекращено состояние войны между двумя государствами, восстановлены дипломатические и консульские отношения. В девятой статье декларации советское правительство согласилось передать Японии острова Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

Однако в ответ на заключение в 1960 году японо-американского договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.