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В Великобритании назначили новых глав Военно-воздушных и Военно-морских сил

Майкл Уигстон и Тони Радакин приступят к своим обязанностям с 2019 года

ТАСС, 3 декабря. Британское правительство объявило о новых назначениях в высшем командовании вооруженных сил страны. Новым главой ВМС страны станет вице-адмирал Тони Радакин, а Майкл Уигстон будет главой ВВС, говорится в сообщении правительства, опубликованном в понедельник.

"Назначение новой группы командующих гарантирует, что Великобритания будет готова к новым угрозам и останется основным игроком на мировой сцене", - приводятся в пресс-релизе слова действующего министра обороны Гэвина Уильямсона.

Как отмечает телеканал Sky News новые главы ВВС и ВМС страны приступят к своим обязанностям со следующего года.

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