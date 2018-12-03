В Великобритании назначили новых глав Военно-воздушных и Военно-морских сил

ТАСС, 3 декабря. Британское правительство объявило о новых назначениях в высшем командовании вооруженных сил страны. Новым главой ВМС страны станет вице-адмирал Тони Радакин, а Майкл Уигстон будет главой ВВС, говорится в сообщении правительства, опубликованном в понедельник.

"Назначение новой группы командующих гарантирует, что Великобритания будет готова к новым угрозам и останется основным игроком на мировой сцене", - приводятся в пресс-релизе слова действующего министра обороны Гэвина Уильямсона.

Как отмечает телеканал Sky News новые главы ВВС и ВМС страны приступят к своим обязанностям со следующего года.