Нечирван Барзани выдвинут кандидатом на пост главы Иракского Курдистана

ТАСС, 3 декабря. "Демократическая партия Курдистана" (ДПК) выдвинула Нечирвана Барзани кандидатом на пост президента Курдского автономного региона (КАР) в Ираке. Об этом в понедельник сообщил телеканал Kurdistan 24 со ссылкой на пресс-секретаря партии Махмуда Мохаммеда.

На текущий момент Нечирван Барзани занимает пост главы регионального кабинета министров. Отмечается, что ДПК также выдвинула председателя Совета Безопасности автономии Масрура Барзани кандидатом в премьер-министры. Оба политика приходятся родственниками лидеру ДПК, экс-президенту автономии Масуду Барзани: Нечирван - его племянник, Масрур - его сын.

ДПК - крупнейшая партия Иракского Курдистана. По результатам парламентских выборов 30 сентября 2018 года она получила 45 из 111 мест в региональном парламенте. До 1 ноября 2017 года пост президента КАР занимал Масуд Барзани, ушедший в отставку после проведения референдума о независимости автономии. Его должность остается вакантной. Дата президентских выборов еще не определена. Изначально голосование должно было пройти 30 сентября, но было отложено по внутриполитическим причинам.

Иракский Курдистан - неофициальное название КАР, имеющего статус широкой автономии в составе Ирака. Юридически статус района закреплен в конституции Ирака 2005 года. КАР является областью этнического расселения курдов на севере и северо-востоке Ирака в провинциях Дахук, Эрбиль, Сулеймания и Халабджа.