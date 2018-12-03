AFP: около 100 машин скорой помощи заблокировали площадь Согласия в Париже

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники скорой помощи с раннего утра заблокировали движение на площади Согласия в Париже и на мосту, ведущем к зданию Национального собрания (нижняя палата парламента) в знак протеста против реформы финансирования медицинского транспорта. Как сообщило в понедельник Agence France-Presse, в центре города насчитывается не меньше 100 спецавтомобилей.

Причиной протеста стала вступившая в силу с 1 октября 2018 года поправка к закону, согласно которой пациенты больше не могут выбирать компанию, которая оказывает услуги по доставке больных в медучреждения. Теперь больницы должны проводить тендеры и на их основе заключать контракт со специализированными перевозчиками. В профсоюзах утверждают, что такая мера играет на руку крупным компаниям, которые уже начали скупать по минимально возможной цене малые предприятия конкурентов.

Ранее на прошлой неделе аналогичный протест организовали работники скорой помощи в Марселе, Бордо и Лионе, где на улицы выехали 300 спецавтомобилей. В первой половине ноября несколько сотен машин с проблесковыми маячками блокировали движение по кольцевой дороге вокруг Парижа.