Пентагон отказался прояснять детали найма его подрядчиком переводчиков с украинского

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны США не проясняет детали найма одним из его частных подрядчиков переводчиков с украинского языка, от которых ждут в том числе готовности "служить в случае необходимости в зоне боевых действий".

Уведомление о приеме на работу таких специалистов распространила компания Mission Essential, базирующаяся в штате Огайо. Она указала, что такие переводчики нужны для обеспечения "секретных чрезвычайных операций в поддержку [деятельности] Вооруженных сил США на Украине". Претенденты на эти вакансии должны среди прочего продемонстрировать "способность в случае необходимости взаимодействовать с местным населением без привлечения внимания".

Корреспондент ТАСС попросил Пентагон пояснить, почему в объявлении речь идет о зоне боевых действий на востоке Украины, уточнить, активны ли там американские военнослужащие. Однако в американском военном ведомстве эти вопросы оставили без ответа. "Вам следует обращаться к [самой] компании по поводу ее объявления о найме на работу. Не могу комментировать ее процесс найма [персонала]", - заявил официальный представитель Пентагона, хотя его и не просили комментировать такие вопросы.

Никакой другой информации на этот счет представитель минобороны США не привел.

В извещении Mission Essential говорится, что прием на работу лингвистов, владеющих украинским языком, будет идти до конца августа будущего года. Первым требованием к претендентам является наличие у них гражданства США.