CNN: командующий Пятым флотом ВМС США на Бахрейне совершил самоубийство

ТАСС, 4 декабря. Причиной смерти командующего Пятым флотом ВМС США, вице-адмирала Скотта Стирни, который скончался 1 декабря на территории королевства Бахрейн, стало самоубийство. Об этом во вторник сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в военных кругах.

Других подробностей относительно совершения военным суицида анонимный источник телеканалу не предоставил.

2 декабря ВМС США сообщили, что вице-адмирал Скотт Стирни был обнаружен мертвым в своей резиденции на территории королевства Бахрейн. Власти США и Бахрейна начали расследование в связи со смертью Стирни, однако подозрений, что его смерть была насильственной, не было.

Исполнять обязанности Стирни будет его бывший заместитель контр-адмирал Пол Шлиз. В зону оперативной ответственности Пятого флота ВМС США входит Персидский залив и часть Индийского океана. Он базируется на Бахрейне.