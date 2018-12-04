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Мадуро обсудит с Путиным реализацию общих проектов России и Венесуэлы

Также визит венесуэльского лидера направлен на укрепление двусторонних отношений между Москвой и Каракасом

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с российским лидером Владимиром Путиным намерен обсудить реализацию совместных проектов. Об этом во вторник сообщили ТАСС в посольстве Венесуэлы в РФ.

"Президент Мадуро встретится с президентом Путиным, чтобы укрепить двусторонние отношения, а также обсудить ряд совместных проектов", - отметили в диппредставительстве.

Ранее министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо заявил, что венесуэльская государственная компания PDVSA планирует новые совместные проекты с "Роснефтью", одним из крупнейших инвесторов в этой южноамериканской республике. На сегодняшний день компании реализуют совместные проекты по разведке и добыче нефти в Венесуэле: Petromiranda, Petrovictoria, Petromonagas, Boqueron и Petroperija. По данным "Роснефти", суммарные геологические запасы нефти этих проектов оцениваются более чем в 20,5 млрд тонн. Также у компаний есть совместное нефтесервисное предприятие Perforosven.

Теги
Мадуро, НиколасПутин, Владимир ВладимировичВенесуэлаРоссия
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