Мадуро обсудит с Путиным реализацию общих проектов России и Венесуэлы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с российским лидером Владимиром Путиным намерен обсудить реализацию совместных проектов. Об этом во вторник сообщили ТАСС в посольстве Венесуэлы в РФ.

"Президент Мадуро встретится с президентом Путиным, чтобы укрепить двусторонние отношения, а также обсудить ряд совместных проектов", - отметили в диппредставительстве.

Ранее министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо заявил, что венесуэльская государственная компания PDVSA планирует новые совместные проекты с "Роснефтью", одним из крупнейших инвесторов в этой южноамериканской республике. На сегодняшний день компании реализуют совместные проекты по разведке и добыче нефти в Венесуэле: Petromiranda, Petrovictoria, Petromonagas, Boqueron и Petroperija. По данным "Роснефти", суммарные геологические запасы нефти этих проектов оцениваются более чем в 20,5 млрд тонн. Также у компаний есть совместное нефтесервисное предприятие Perforosven.