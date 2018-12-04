Reuters: Лондон не намерен отменять Brexit в одностороннем порядке

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство Великобритании не намерено пользоваться имеющимся у него правом в одностороннем порядке отменить процесс выхода из состава Евросоюза. Об этом агентству Reuters заявил во вторник официальный представитель главы британского кабмина Терезы Мэй.

По данным агентства, заявления представителя премьер-министра прозвучали после того, как главный советник ЕС по правовым вопросам заявил о том, что у Великобритании есть такое право.

Во вторник генеральный адвокат Европейского суда юстиции Кампос Санчес-Бордона дал официальное разъяснение по статье 50 Лиссабонского договора о праве выхода из ЕС. По его словам, Соединенное Королевство сохраняет за собой право в одностороннем порядке отозвать уведомление о выходе королевства из состава Евросоюза, пока стороны официально не заключили соглашение о "разводе". Тем самым он опроверг утверждения о том, что статья 50 допускает возможность отзыва уведомления лишь после единогласного решения Европейского Совета. Вопрос о том, есть ли у Лондона теоретическая возможность повернуть вспять процесс Brexit был поднят в начале года группой евродепутатов и шотландских политиков, обратившихся с ним в высший судебный орган Шотландии, который в свою очередь обратился в Суд ЕС.

Представитель Мэй, впрочем, отметил, что разъяснения Санчеса-Бордоны не являются истиной в последней инстанции.

Лидеры стран ЕС утвердили 25 ноября соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того чтобы вступить в силу, это соглашение должно получить одобрение Европарламента и британских законодателей. Последние должны рассмотреть его 11 декабря. Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.