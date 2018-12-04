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Brexit

Reuters: Лондон не намерен отменять Brexit в одностороннем порядке

Ранее генеральный адвокат Европейского суда юстиции Кампос Санчес-Бордона заявил о том, что у Великобритании есть такое право до заключения итогового соглашения

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство Великобритании не намерено пользоваться имеющимся у него правом в одностороннем порядке отменить процесс выхода из состава Евросоюза. Об этом агентству Reuters заявил во вторник официальный представитель главы британского кабмина Терезы Мэй.

По данным агентства, заявления представителя премьер-министра прозвучали после того, как главный советник ЕС по правовым вопросам заявил о том, что у Великобритании есть такое право.

Во вторник генеральный адвокат Европейского суда юстиции Кампос Санчес-Бордона дал официальное разъяснение по статье 50 Лиссабонского договора о праве выхода из ЕС. По его словам, Соединенное Королевство сохраняет за собой право в одностороннем порядке отозвать уведомление о выходе королевства из состава Евросоюза, пока стороны официально не заключили соглашение о "разводе". Тем самым он опроверг утверждения о том, что статья 50 допускает возможность отзыва уведомления лишь после единогласного решения Европейского Совета. Вопрос о том, есть ли у Лондона теоретическая возможность повернуть вспять процесс Brexit был поднят в начале года группой евродепутатов и шотландских политиков, обратившихся с ним в высший судебный орган Шотландии, который в свою очередь обратился в Суд ЕС.

Представитель Мэй, впрочем, отметил, что разъяснения Санчеса-Бордоны не являются истиной в последней инстанции.

Лидеры стран ЕС утвердили 25 ноября соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того чтобы вступить в силу, это соглашение должно получить одобрение Европарламента и британских законодателей. Последние должны рассмотреть его 11 декабря. Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

Теги
ВеликобританияBrexitМэй, Тереза
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