Климкин: Украина обсудила с НАТО запрет для России входа в порты "цивилизованных стран"

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Украина обсудила на встрече с главами МИД НАТО идею запрета входа в порты других государств для российских судов. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин во вторник на брифинге в Брюсселе по итогам встречи министров иностранных дел Украины и Грузии с коллегами из 29 государств НАТО.

"Мы говорили также о том, что нужно остановить "Северный поток - 2" и что это было бы наилучшей санкцией для России, и также о возможности запрета для России пользоваться портами цивилизованных стран", - утверждает глава внешнеполитического ведомства Украины.

При этом Климкин признал, что эта инициатива пока остается на уровне дискуссии. "Как будет продвигаться эта дискуссия - это вопрос нашего дальнейшего обсуждения", - полагает министр.

Украина также обсуждала на встрече с главами МИД НАТО возможность отправки кораблей альянса в Азовское море. "Мы обсуждали возможность отправки кораблей альянса в Азовское море, у нас для этого все готово", - заявил он. Климкин не уточнил, какой ответ он получил от НАТО, но утверждает, что получил "самую широкую поддержку союзников".

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам этой встречи не упомянул о возможности отправки кораблей альянса в Азовское море. Говоря о конкретных мерах поддержки Украины со стороны НАТО, он пообещал продолжать поддержку реформ в этой стране, содействие в развитии ВМС Украины, в частности, в рамках помощи Морской академии Украины, а также усиление военного присутствия альянса в Черном море.

Президент Украины Петр Порошенко в опубликованном на прошлой неделе интервью немецкой медиагруппе Funke заявил, что Запад должен усилить военное присутствие в Черном море после инцидента в Керченском проливе с целью устрашения России. В Кремле в свою очередь отметили, что сама постановка такого вопроса нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности.

Призыв Порошенко последовал после того, как в воскресенье, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело. Задержанные в ходе инцидента 24 гражданина Украины арестованы до 25 января. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы РФ", которая предполагает до 6 лет лишения свободы.