Роухани: власти США трижды косвенно предлагали переговоры Ирану

ТАСС, 4 декабря. Американские власти три раза косвенно запрашивали переговоры с иранской стороной, однако в Тегеране отвергли эти предложения.

Об этом президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани заявил во вторник, выступая в провинции Семнан на севере страны. Речь президента опубликована на официальном сайте президента.

"В прошлом году США прямо запрашивали переговоры восемь раз, а в этом году три раза запрашивали косвенно, но мы не приняли их предложение", - сказал президент.

Отношения США и Ирана обострились после прихода к власти Дональда Трампа. Американский лидер неоднократно обвинял Тегеран в дестабилизации ситуации в регионе и поддержке мирового терроризма. В мае этого года Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий, который ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

Остальные участники сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) остаются приверженными договоренностям.