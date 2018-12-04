Сенатор США назвал выход Вашингтона из ДРСМД "геостратегическим подарком" Москве

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Вероятный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) - геостратегический подарок России. Такое мнение выразил во вторник член комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси).

С его точки зрения, заявление госсекретаря Майкла Помпео в Брюсселе о том, что Вашингтон готов через 60 дней прекратить выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД, подчеркивает, что у нынешней американской администрации отсутствует "ясная стратегия противодействия России".

"Несмотря на то, что я продолжаю испытывать глубокую обеспокоенность по поводу нарушения Россией договора, сегодняшнее объявление представляет собой геостратегический подарок России", - полагает Менендес. Он занимает должность старшего демократа в комитете по иностранным делам Сената, то есть по существу заместителя председателя. Глава комитета в настоящее время - Роберт Коркер (республиканец от штата Теннесси).

На взгляд Менендеса, действия администрации США во главе с Дональдом Трампом наводят на мысль о том, что Вашингтон "готов выходить из договоров, не имея стратегических альтернатив". Новое решение Белого дома "только обострит напряженные отношения" США с союзниками по НАТО, убежден американский законодатель. По его прогнозу, европейские союзники Вашингтона сочтут решение администрации Трампа "еще одним шагом на пути к неограниченной гонке ядерных вооружений с Россией".

Кроме того, заявил сенатор, исполнительная ветвь власти США действует в данном случае "без каких бы то ни было значимых консультаций с комитетом по иностранным делам Сената, имеющим юрисдикцию по этому вопросу", или с верхней палатой полного состава, не говоря уже о Конгрессе в целом. Поступая таким образом, "администрация вновь ослабила безопасность Америки", уверен Менендес.