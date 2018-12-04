Обвиненному в покушении на Мадуро венесуэльскому депутату грозит 30 лет тюрьмы

ТАСС, 5 декабря. Лишение свободы сроком на 30 лет грозит Хуану Рекесенсу, депутату Национальной ассамблеи Венесуэлы, если его признают виновным в участии в покушении на президента Николаса Мадуро. Об этом во вторник рассказал радиостанции Union Radio его адвокат Хоэль Гарсиа.

"Речь идет о семи преступлениях: неудавшейся попытке умышленного убийства президента республики, неудавшейся попытке умышленного убийства… военных, находившихся там, терроризме, измене родине, преступном сговоре, незаконном владении оружием и боеприпасами", - сказал Гарсиа.

Он отметил, что у стороны обвинения до сих пор нет крепкой доказательной базы, которая позволила бы указать на причастность его подзащитного к случившемуся 4 августа.

Попытка убить главу Венесуэлы с использованием беспилотников с грузом взрывчатки была совершена в ходе его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии 4 августа. Президент и члены высшего руководства страны остались невредимы.

Число причастных к неудавшемуся покушению, по данным прокуратуры Венесуэлы, составляет несколько десятков человек. В их числе, кроме Рекесенса, оказался депутат Хулио Борхес. В октябре он получил статус беженца в Колумбии.