Глава МИД Японии не комментирует переговоры о Курилах, чтобы не провоцировать их жителей

ТОКИО, 5 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Японии Таро Коно объяснил свой уход от ответов на ряд вопросов о переговорах по территориальному вопросу и мирному договору с РФ нежеланием вызывать негативную реакцию жителей южной части Курильских островов. Соответствующее заявление министр сделал в среду на заседании комитета по внешней политике нижней палаты парламента страны.

"Если посмотреть на реальные обстоятельства у тех, кто там проживает, то я считаю, что может последовать очень чувствительная реакция. Это не будет способствовать ускорению переговоров. Поэтому я хотел минимизировать эту реакцию", - приводит его слова агентство Kyodo.

В конце ноября в ходе дебатов в парламенте Коно несколько раз не отвечал на вопросы, касающиеся переговоров с РФ. В частности, он не стал называть южные Курильские острова "исконными японскими территориями", как обычно именуют их члены правительства и официальные японские лица. Кроме того, министр ушел от ответа на вопрос, готово ли правительство Японии пообещать, что американские военные базы не появятся на этих территориях в случае их передачи японской стороне.