СМИ: Трамп предлагает взимать пошлину с мигрантов, желающих получить убежище в США

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения пошлины для иммигрантов за подачу заявления на получение убежища на территории Соединенных Штатов. Об этом во вторник сообщил со ссылкой на источники портал BuzzFeed.

Речь идет о еще не утвержденном документе, который в случае принятия будет подразумевать взимание пошлины в размере $50 за подачу соответствующего прошения, если соискатель уже находится на территории США. В настоящее время такая процедура осуществляется безвозмездно. Подписание такой директивы, однако, не будет подразумевать взимание денежных средств за подачу такого же заявления в пунктах пропуска на американской границе, если соискатель опасается преследования в местах временного размещения или если он претендует на защиту в ходе процедуры депортации.

Издание напомнило, что в настоящее время на рассмотрении Службы гражданства и иммиграции США находятся порядка 300 тыс. ходатайств о получении убежища, за которые, согласно упомянутой директиве, потенциально должна взиматься пошлина $50. В прошлом году соискателями было подано свыше 100 тыс. таких заявлений.

Трамп занимает крайне жесткую позицию по вопросам иммиграции. Одним из главных предвыборных обещаний нынешнего главы Белого дома было возвести на границе с Мексикой стену, на что он пока не получил достаточных бюджетных средств. Наиболее серьезным вызовом с точки зрения иммиграции для Трампа является в настоящее время так называемый караван мигрантов, тысячи участников которого в ноябре направились из стран Центральной Америки к мексиканско-американской границе, чтобы попытаться прорваться на территорию Соединенных Штатов нелегально и получить в стране убежище. В связи с этим глава государства распорядился отправить к южной границе США контингент ВС, а также существенно усилил присутствие там пограничников и расширил их полномочия для противодействия нелегалам.