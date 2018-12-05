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Кризис на Украине
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Источник: в ЕС согласовали санкции против девяти человек за организацию выборов в Донбассе

Это решение должен одобрить Совет Евросоюза, после чего оно будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу
© Станислав Красильников/ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 5 декабря. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Послы 28 стран Евросоюза согласовали введение санкций в отношении 9 физических лиц, ответственных, по мнению сообщества, за организацию и проведение выборов в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду европейский дипломатический источник в Брюсселе.

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"Послы согласовали санкции против 9 человек, которые несут ответственность за так называемые выборы в Восточной Украине", - сказал он.

По словам дипломата, это решение должно быть теперь одобрено Советом ЕС, после чего будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу. "Как ожидается, министры иностранных дел утвердят решение на плановом заседании 10 декабря", - пояснил он.

В Донбассе 11 ноября прошли выборы глав ЛНР и ДНР, а также депутатов их парламентов - Народных советов. Решение об их проведении было принято после гибели в результате теракта лидера ДНР Александра Захарченко.

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