Евросоюз назвал Россию основным источником дезинформации

БРЮССЕЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Россия является основным источником дезинформации. Новый план действий по борьбе с дезинформацией, который Евросоюз принял в среду, направлен в основном на борьбу с политикой этой страны. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам цифрового единого рынка Андрус Ансип.

"Мы должны быть едины и объединить наши усилия, чтобы защитить наши демократии от дезинформации. Мы стали свидетелями попыток вмешательства в выборы и референдумы, свидетельствующих о том, что Россия является основным источником этих кампаний", - сказал он.

По его словам, в соответствии с планом действий Еврокомиссии страны-члены должны, в частности, улучшить координацию друг с другом по этому вопросу. "Также мы предлагаем усилить наши группы по разоблачению дезинформации, увеличить поддержку средств массовой информации и исследователей и просить онлайновые платформы выполнять свои обязательства. Борьба с дезинформацией требует коллективных усилий", - добавил еврокомиссар.

Ранее Еврокомиссия представила план действий по активизации борьбы с дезинформацией внутри Евросоюза и за его пределами. "Евросоюз представляет сегодня план действий по продвижению борьбы с дезинформацией в Европе и за ее пределами, чтобы защитить свои демократические системы и общественные дебаты в свете европейских выборов в 2019 году, а также национальных и местных выборов в странах-членах к 2020 году", - говорится в заявлении ЕК.

В соответствии с новым планом, ЕК увеличивает бюджет группы внешнеполитической службы ЕС по стратегической коммуникации, которая была создана в целях борьбы с дезинформацией, исходящей, по мнению сообщества, главным образом из России. Так, на работу этой группы в 2019 году выделяется €5 млн, в то время как в текущем году его бюджет составляет €1,9 млн. "Страны-члены должны также дополнить эти [финансовые] меры своими собственными, чтобы справиться с дезинформацией", - говорится в документе.

Кроме того, план действий предполагает "создание в институтах ЕС и странах - членах сообщества специальной системы быстрого оповещения для упрощения обмена данными и оценками кампаний дезинформации и уведомления об угрозах дезинформации в режиме реального времени". Онлайн-платформы должны "обеспечить прозрачность политической рекламы, активизацию усилий по закрытию активных поддельных аккаунтов, маркирование сообщений, автоматически распространяемых ботами и сотрудничество с проверяющими факты и академическими исследователями для обнаружения дезинформационных кампаний". "С января по май онлайн-платформы должны будут отчитываться перед Еврокомиссией каждый месяц", - подчеркнули в ЕК.