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На Украине объявили об успешном испытании противокорабельной ракеты "Нептун"

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что характеристики и задачи, поставленные на данном этапе, были подтверждены, а также есть возможность их увеличить

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Украины Степан Полторак в среду сообщил об успешном испытании на полигоне в Одесской области противокорабельной крылатой ракеты "Нептун", разработанной в киевском конструкторском бюро "Луч".

По его словам, характеристики и задачи, поставленные на этом этапе, подтверждены, "есть даже возможность их увеличить", цитирует его агентство "Украинские новости".

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины также подтвердили успешное испытание крылатых ракет, выпущенных с установки модернизированного зенитного ракетного комплекса С-125. Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что цели поражены на расстоянии 280 км.

"Проведено восемь пусков, уничтожены восемь надводных целей. Это очень хороший результат, доказывающий, что эти комплексы могут обеспечить надежную защиту от агрессии с воздуха и моря", - добавил Турчинов. По его словам, это вооружение значительно усилит береговую оборону Азовского и Черноморского побережий.

Теги
УкраинаТурчинов, Александр ВалентиновичПолторак, Степан Тимофеевич
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